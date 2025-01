Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть онлайн и кто будет транслировать в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп официально станет 47-м в истории главой государства в понедельник, 20 января, после официальной инаугурации. 20 поправка к Конституции США предусматривает, что полномочия нового президента начинаются 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву). Процесс инаугурации состоит из нескольких основных этапов: церемонии присяги, провозглашения речи, парада и инаугурационного балла.

OBOZ.UA рассказывает, где украинцы смогут посмотреть инаугурацию Трампа. Кстати, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс также примет присягу, присоединившись к президенту на сцене.

Что такое инаугурация

Инаугурация – это церемония, знаменующая конец времени пребывания одного президента в должности и начало правления преемника. Это официальная часть передачи власти между лидерами правительства в Вашингтоне.

Ключевой частью церемонии является провозглашение новоизбранным президентом присяги: "I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States." ("Я торжественно клянусь, что добросовестно буду выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и буду сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов")

Трамп войдет в историю как 45-й (с 2017 по 2021 годы) и 47-й президент США.

Когда пройдет инаугурация Трампа и где посмотреть трансляцию

Инаугурация начнется в 12:00 по восточному североамериканскому времени, то есть 19:00 – по киевскому.

Эфир будет транслировать CNBC Television на YouTube.

Прямую трансляцию церемонии можно смотреть в специальном эфире "Суспільне. Студія" на Первом, а также на волнах Украинского Радио и на ютуб-канале Суспільне Новини. Начало трансляции – понедельник, 20 января, в 18:15 по Киеву.

Как будет проходить инаугурация

BBC сообщает, что день инаугурации Трампа начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет, исторической церкви в Вашингтоне, округ Колумбия.

Музыкальные выступления и вступительные слова начнутся на главной сцене, расположенной на Западной лужайке здания Капитолия США, в 09:30 по восточному времени (16:30 по Киеву).

Состоится присяга Трампа и Венса, а также инаугурационная речь, в которой президент изложит свои цели на следующие четыре года. После этого Трамп должен подписать ключевые документы.

Далее состоится обед, организованный Совместным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям. Парад пройдет от здания Капитолия по Пенсильвании-авеню до Белого дома. Позже вечером Трамп появится на трех инаугурационных баллах Commander-in Chief Ball, Liberty Inaugural Ball и Starlight Ball.

29 декабря 2024 года умер 39-й президент Джимми Картер, поэтому по традиции флаги должны быть приспущены в течение 30 дней.

Также OBOZ.UA рассказывал, планирует ли Владимир Зеленский встретиться с Дональдом Трампом после инаугурации.

