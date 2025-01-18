Вековечная ВОЙНА россии и наших чиновников против ИСТОРИИ УКРАИНЫ продолжается...

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Так случилось, что и предшественники, а особенно нынешние власть имущие, не считали и не считают мировоззренческую борьбу за национальную версию ИСТОРИИ УКРАИНЫ слишком важным делом.

Далее текст на языке оригинала.

Натомість Московщина-росія спочатку через державні комісії часів Петра і Катерини фальсифікувала нашу історію та переписувала тексти документів, а нині сам керівник держави-терориста особисто позиціонує себе, як головний історик всіх держав "Святой Руси". Одночасно вже наші рідні грошолюбиві грантожери-історики готові обґрунтовані будь-які забаганки замовників. Тому у нас і Голодомор такий собі слабенький й боротьба на СВОЇЙ землі за свою мову, державу і віру – неправильна і незаконна. Бо за таку історію сусідські та інші дружні країни платять гроші!

А що ж наші урядовці?

Вони тримаються заповітів кагановича-сталіна. Бо як писав у своєму "Щоденнику" Олександр Довженко:

"Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним – це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема".

В часи новітньої Незалежності всіляки табачники намагалися цензурувати зміст підручників з гуманітарних дисциплін, а від 2009 року міністри-єврооптимісти вирішили взагалі позбутися дисципліни "історія України" у вишах і замінити її на "історію української культури". Тоді нам вдалося цього не допустити і міністр освіти Іван Вакарчук відмовився від цієї затії. Натомість міністр Квіт разом із своєю заступницею Совсун таки вигнали історію України з університетів, бо нібито це наблизило українську освіту до європейських стандартів.

Далі більше. Під час кровопролитної війни російської орди проти нашої історії, мови і державності в 2023 році "слуги народу" разом із депутатами забороненої проросійської партії скасували обовʼязковий предмет "історія України" для вступу до вузів. І знову таки річна громадська боротьба змусила МОН повернути "історію України" до переліку обовʼязкових предметів, а теми тестових запитань нарешті сягнули давньої історії (до того нашу національну історію чиновники починали з 16 століття).

Однак на цьому боротьба проти "історії України" рехформаторів і подвійних громадян з МОН не завершилася. Нині Лісовий і К. анонсують реформу, згідно з якою шкільні предмети "історія України" та "всесвітня історія" будуть обʼєднані в один навчальний курс.

Я вже мовчу про збереження імперсько-радянського підходу у викладанні багатьох гуманітарних дисциплін. Так освітні чиновники досі вважають правильним зберігати курс "Історія держави і права" (який створили ще в Російській імперії, коли держава панувала над правом), а не впроваджувати, скажімо, курс "Історія українського права".

З сумом також нагадаю, що у відповідності з Указом Президента від 24 серпня 2021 року КМУ разом із Національною академією наук, Національною академією правових наук, Національним інститутом стратегічних досліджень (всі утримуються на бюджетні кошти) мали б підготувати проект стратегії захисту, збереження та популяризації ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ, затвердити цю стратегію і визначити заходи щодо її реалізації.

І що ви зробили за ці 3,5 роки?

Зробили все з рівністю НАВПАКИ.

Ну не світоглядні ШКІДНИКИ і ГНИДИ?!