Трампа завалили деньгами: богачи США рекордно 'платят' за инаугурацию, задабривая президента

Крупные американские компании и другие спонсоры пожертвовали на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа около 200 млн долларов. Это является беспрецедентным случаем, так как эта сумма пожертвований стала крупнейшей в истории.

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Об этом сообщает The Independent, пожертвования на такой праздник стали в США уже традицией. Деньги идут на церемонию присяги, парад, несколько инаугурационных балов и два ужина – с Трампом и его супругой, а также вице-президентом Джей Ди Венсом и его женой. Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда смотреть онлайн инаугурацию Трампа и кто будет транслировать ее в Украине.

Сумма, собранная командой 47-го президента, оказалась больше, чем было в совокупности собрано на две предыдущие инаугурации. Предыдущему президенту Джо Байдену четыре года пожертвовали $62 млн, а самому Трампу удалось собрать в 2016 году более $106 млн, что с тех пор оставалось рекордом.

В СМИ уже допустили, что таким образом техногиганты пытаются задобрить следующего главу Белого дома. В конце 2024 года он не исключил применения антимонопольного контроля, что угрожает дополнительным давлением ни корпорацию Google. Она была одной из тех, кто перевел $1 млн в инаугурационный фонд.

"Google рад поддержать инаугурацию в 2025 году прямой трансляцией в YouTube и прямой ссылкой на нашей домашней странице. Мы также делаем взнос в инаугурационному комитету", – заявили в компании.

Также $1 млн поступил от OpenAI, чей генеральный директор Сэм Альтман неоднократно критиковал Трампа. Но теперь он сменил свою позицию: "Он президент Соединенных Штатов. Я поддержу любого президента".

По миллиону долларов пожертвовали генеральный директор Apple Тим Кук и Ford, которая вдобавок решила предоставить автопарк для поддержки мероприятий. Аналогичную суму передал ИИ-стартап Perplexity, который обещал передать новой администрации премиум-версию своего ПО.

Обычно в знак признательности за поддержку крупных доноров приглашают на инаугурационные мероприятия. Но в этом году их очень много, поэтому далеко не факт, что все из них попадут на праздник, где могли бы лоббировать свои интересы. Все места на мероприятии уже заняты, поэтому многие спонсоры попали список ожидания.

В течение 90 дней после инаугурации инаугурационный комитет должен подать в Федеральную избирательную комиссию отчет, указав все пожертвования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президентские выборы в США в 2024 году стали самыми дорогими в истории страны. Избирательные кампании только двух основных кандидатов – Трампа и его соперницы-демократки Камалы Харрис – в совокупности обошлись в 3,5 млрд долларов.

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