Нас ожидают интересные времена. Два нарцисса не долго смогут ужиться в одной банке и не ровен час, когда Трамп скажет Маску: "Мой Боливар не выдержит двоих". После чего начнутся удивительные перемены.

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Дело в том, что Элон Маск не может занять никакую государственную должность даже с протекцией Президента, если не оставит свой бизнес. Это по закону страны и никто нарушать его не будет, даже Трамп, несмотря на предыдущие проблемы с законом. Президент предложил Маску возглавить Министерство по повышению эффективности правительства, только не уточнил – как это будет оформлено? В его заявлении говорится: "Эти выдающиеся американцы помогут моей администрации избавиться от бюрократии, уменьшить чрезмерное регулирование, сократить расточительные расходы и оптимизировать федеральные структуры".

Однако оформить Маска в качестве Министра с соответствующей зарплатой не представляется возможным. Он сможет работать там только в качестве волонтера. Это значит, что все его распоряжения могут и скорее всего будут игнорироваться нижестоящими институтами легко и просто. Для них это рекомендации, а не распоряжения. Маск может поднять "бурю в стакане" только в округе Колумбия и не более. К тому же Сенат и Конгресс также начнет оставлять без внимания все его распоряжения с порога, а "скупить" весь Сенат и Конгресс у Маска "кишка тонка".

После того, как Вашингтон "спишет" Маска, NASA приостановит финансирование его SpaceX и в ангарах этой компании начнет гулять ветер, а не инженеры. Tesla уже "закачалась", ее продажи упали в прошлом году на 15%, в этом году будет еще хуже. Над новым детищем Маска Cybertruck смеется весь мир и его покупают лишь фанаты Трампа и Маска. Даже это не спасет проект от полной неудачи. На такси без водителя пусть ездит сам Маск, а его желание скупить весь Голливуд и американские телеканалы с прессой растает как снег в майский день. Мы знаем, что "мальчиш-кибальчиш" путин попытался скупить Америку. Что с этим сталось?