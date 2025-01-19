TikTok, Reels и Shorts и вызывают у людей зависимость и разрушают мозг – исследование

Китайские ученые провели исследование и пришли к выводу, что чрезмерный просмотр коротких видео – таких, которые публикуют на платформах TikTok, Reels (Meta) и Shorts (YouTube) – вызывает зависимость. Кроме того, увлечение таким контентом может негативно влиять на когнитивные функции и психическое здоровье человека.

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Результаты исследования были опубликованы на научном портале Sciencedirect. Для проведения эксперимента ученые собрали группу из 111 участников в возрасте от 17 до 30 лет, у которых не было проблем с психикой.

С помощью сканера Siemens 3T Prisma в Центре исследования МРТ Педагогического университета Тяньцзиня они исследовали изменения в мозге испытуемых во время длительных просмотров коротких видео в TikTok, Reels и Shorts.

Два месяца подряд каждый день по 95 минут им показывали ролики из этих соцсетей.

Результаты эксперимента показали следующее:

– у подопытных уменьшился объем серого вещества в орбитофронтальной коре на 2,3% за два месяца;

– качество сна снизилось на 30%, а у 50% участников возникла бессонница;

– у студентов значительно снизилась способность к концентрации – вместо ожидаемых 2,5 минут участники смогли сосредоточиться всего на 47 секунд;

– у подопытных появились признаки психических расстройств – у половины участников диагностировали депрессию, требующую лечения, и другие тревожные состояния.

На генетическом уровне исследователи идентифицировали более 500 генов, которые имеют связь с изменениями мозга, связанными с зависимостью от коротких видео. Эти гены были в основном вовлечены в синаптическую сигнализацию и нейронные связи, процессы, необходимые для коммуникации и пластичности мозга.

В заключении ученые отметили, что чрезмерное потребление короткоформатного видеоконтента может иметь серьезные последствия для людей. Кроме психического здоровья под угрозой также оказывается зрение.

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