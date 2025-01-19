Украинцам стоит готовиться к новому росту цен: Нацбанк не угадал, подорожание доллара толкает их вверх

Пик роста розничных цен в Украине придется на первое полугодие 2025-го и может достигать 15%, а по итогам всего этого должен откорректироваться до 8,5%. Из различных стандартных инфляционных факторов, опрошенные OBOZ.UA аналитики финансовых учреждений выделили не только засуху и энергетическое подорожание, но и девальвацию гривны, которая закладывается едва ли не во все цены.

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Напомним, что в прошлом году не оправдался ни один из инфляционных прогнозов Нацбанка. По итогам 2024-го, индекс потребительских цен по подсчету Госслужбы статистики, составлял 12%, что значительно выше ожиданий НБУ, которые он озвучивал ежеквартально.

О том, что будет с ценами – читайте в материале OBOZ.UA.

НБУ не угадал: какой будет инфляция в Украине

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий напомнил OBOZ.UA все инфляционные прогнозы регулятора:

8,6% – в январе;

8,2% – в апреле;

8,5% – в июле;

9,7% – в октябре.

На 2025 год Национальный банк в октябре 2024 года прогнозировал инфляцию в размере 6,9%, а затем в ответах OBOZ.UA скорректировал свою оценку до 7%. Но немногие эксперты полагаются на этот расчет и устанавливают планку выше.

"Официальный прогноз Нацбанка – это инфляция 6,9% на конец 2025 года (прогноз октября), при том, что в декабрьском (как и в октябрьском) меморандуме МВФ мы видим цифру 7,5%. Исходя из текущих трендов, инфляция на конец в этом году может быть в районе 8,0-8,5%", – спрогнозировал Паращий.

Похожий сценарий ожидают и другие финансовые аналитики и подчеркивают рост цен в ближайшее время – в январе-июне. В то же время они обращают внимание на значимость валютного фактора при этом.

"Надеемся, что инфляция не превысит 15% в годовом выражении в первом полугодии 2025-го, после чего начнет замедляться. Eavex Capital прогнозирует инфляцию 8,5% по итогам 2025 года. Основным риском для инфляции будет вопрос, удастся ли Нацбанку удержать курс гривны ниже уровня в 46,50 грн/$ на конец этого года", – подчеркнул OBOZ.UA директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

В 7%-й сценарий НБУ верят только некоторые аналитики, но и они говорят о ценовом всплеске зимой-осенью. "Мы ожидаем замедления инфляции до 7% к концу 2025 года, хотя в течение зимних и весенних месяцев она будет превышать 10%", – рассказал OBOZ.UA глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. А также перечислил нам ключевые факторы, на которых базируется его предположение:

Урожай зерновых культур, овощей и фруктов нормализуется в этом году после резкого снижения из-за беспрецедентной засухи летом 2024 года. Из-за чего цены, например, на овощи выросли в прошлом году на 63%, на масло – на 31%, на фрукты – на 25%.

Цикл повышения тарифов на электроэнергию для населения завершится. Они выросли совокупно на 178% (в 2,8 раза) с июня 2023 года, так что дальнейший пересмотр тарифов очень маловероятен.

Замедление роста доходов населения из-за замораживания минимальной зарплаты на следующий год и повышения ставки военного сбора.

В первом полугодии 2025-го произойдет незначительная девальвация гривны, а более заметное ослабление нацвалюты вероятно лишь во втором полугодии.

Финансисты признают, что, несмотря на то, что Нацбанк отвечает за сдерживание инфляции, ему не всегда удается эффективно оценивать ключевые ценовые факторы.

"Вероятно, фактическая инфляция оказалась выше прогнозов НБУ из-за существенно большей инфляции затрат: влияние более низкого урожая, более высокие затраты на оплату труда и электроэнергию, больший эффект обменного курса. А также из-за ухудшения девальвационных ожиданий бизнеса в конце года, из-за чего в цены "закладывался" более высокий курс", – отметил Александр Паращий.

На инфляцию влияет активная девальвация, которую допустил Нацбанк

Другие эксперты объясняют недальновидность регулятора еще и сложной военной ситуацией.

"Инфляция действительно непредсказуема из-за очень активной стадии войны. По сути, невозможно игнорировать риски новых блекаутов из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, существуют глобальные факторы, которые невозможно нивелировать, в частности, цены на нефть, которые, в свою очередь, являются определяющими для цен на топливо. К сожалению, подобная неопределенность продолжит негативно влиять на ключевые макроэкономические показатели и в этом году", – признал Дмитрий Чурин.

Едва ли не единственное, на что в такой ситуации мог повлиять Национальный банк – так это на ограничение девальвации гривны.

"Но в курсовой политике НБУ выбрал достаточно пассивную тактику, компенсируя своими интервенциями в основном только дефицит торгового баланса. Вклад 1% подорожания доллара в потребительскую инфляцию – примерно 0,3-0,5%", – подсчитал Паращий.

В прошлом году, согласно с официальным отчетом, Нацбанк продал на валютном рынке из своего резерва рекордный объем доллара – $35,3 млрд. грн. Для сравнения: в 2023-м – $28,6 млрд, в 2020-м – $22,7 млрд. При этом гривна начинала 2024 год официальным курсом 38 грн/$, а закончила – 42,04 грн/$, то есть в годовом измерении девальвация нацвалюты достигла 10,6%.

"НБУ потратил около 35 млрд долларов из резервов на поддержание курса гривны на межбанке за 2024 год. Эта сумма является рекордной в истории Украины и свидетельствует о том, что давление на гривну продолжается из-за отрицательного значения торгового баланса страны", – считает Дмитрий Чурин.

Эксперты ожидают от регулятора дальнейших валютных продаж, и он их не разочаровывает. В первом отчете за 2025 год Нацбанк сообщил о продаже с 6 по 10 января сразу $1,04 млрд, то есть покрывающих на межбанке львиную часть спроса на доллар.

Аналитики спорят о доле спекулятивного спроса на валюту и возможности ее уменьшения при повышении НБУ своей учетной ставки. Но только один из опрошенных экспертов предположил такую возможность – повышение с 13,5% до 14% годовых в январе.

"Вероятно, Нацбанк продолжит поднятие ставки в январе, по крайней мере, на 0,5%", – сказал нам Александр Паращий.

Согласно с официальным графиком, решение по результату заседания монетарного комитета должно быть озвучено в четверг, 23 января.