Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов продемонстрировал истинное лицо россиян, набросившись с новыми угрозами в адрес западных стран. Бывший биатлонист возмутился лишением так называемого нейтрального статуса фигуристки Камилы Валиевой.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот со свойственными для представителей РФ надменностью и пренебрежением к остальным странам выразил уверенность в том, что цель России вызывать страх у европейцев и американцев.

"Ситуация с Валиевой? Безусловно, наших спортсменов и фигуристов боятся. Мы же были законодателями мод: Жук, Тарасова, Москвины, Чайковская вывели наше фигурное катание на высочайший уровень. На Западе должны бояться Россию как великую державу. Это должно быть приоритетом для нас", – сказал Тихонов.

Ранее российского фигуриста Марка Кондратюка временно лишили "нейтрального статуса" за сутки до вылета на турнир в Токио. Также стало известно об изменении регламента ISU. Теперь российские спортсмены должны получать разрешение на допуск отдельно для каждого международного турнира, а не на весь сезон сразу.

Напомним, Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

В феврале 2024-го спортсменка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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