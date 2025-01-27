"Должен защищать": Белью дал однозначный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью не верит в то, что его соотечественник Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) сможет взять реванш у Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец отметил, что после четырех побед над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) украинец по праву считается главной звездой королевского дивизиона.

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Такое мнение Белью выразил в интервью YouTube-каналу SportingTalk. Бывший соперник Усика подчеркнул, что в первом противостоянии с Дюбуа украинский суперчемпион выглядел намного убедительнее соперника, а это повторится и во втором возможном поединке боксеров.

"Усик теперь главная звезда хевивейта, и это он нужен другим боксерам, а не они ему. Он может выбирать любой бой. Я снимаю шляпу перед Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, потому что у них хватило смелости сразиться с ним. Как и Даниель Дюбуа. Давайте вспомним, как прошел первый бой. Давайте будем предельно честны: Дюбуа ударил в защитный бандаж. Он должен вас защищать от таких ударов. И посмотрите, чем в итоге завершился бой. Дюбуа просто сдался", – сказал Белью.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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