'Динамо' после разгрома 0:4 в Лиге Европы 'забаррикадировалось' в раздевалке – СМИ

Футболисты и тренеры киевского "Динамо" после разгромного поражения 0:4 от венгерского "Ференцвароша" в матче Лиги Европы провели длинный разговор в раздевалке команды. Украинцы около 20 минут провели в своей комнате, не появляясь перед представителями СМИ.

Видео дня

Об этом информирует портал UA-Football. По его данным, киевляне в буквальном смысле забаррикадировались – дверь коридора закрыли, и из раздевалки никто не выходил, а также никому нельзя было заходить. Как объяснили в столичном клубе после финального свистка между игроками и тренерами "происходил разговор".

Спустя 20 минут игроки все вместе стали покидать раздевалку с расстроенными лицами. А главный тренер Александр Шовковский с большим опозданием по сравнению с предыдущими матчами отправился на пресс-конференцию. На ней наставник "Динамо" ответил на вопрос о причинах фиаско в поединке против не самого сильного соперника.

Отметим, что после четырех игровых дней "Динамо" замыкает турнирную таблицу Лиги Европы, занимая 36-е место. У киевлян нет в активе набранных очков и даже забитых мячей.

OBOZ.UA проанализировал матч "Динамо" – "Ференцварош" и сделал свои выводы о причинах поражения киевлян.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник киевского "Динамо" Александр Караваев со словами "опустили руки" объяснил фиаско команды в матче с "Ференцварошем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!