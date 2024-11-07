'Динамо' в меньшинстве пропустило два гола за две минуты и проиграла в Лиге Европы. Видео

"Динамо" потерпело разгромное поражение в 4-м туре Лиги Европы. На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге киевляне впервые при тренере Александре Шовковском уступили венгерскому "Ференцварошу" со счетом 0:4.

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Ключевой момент матча произошел на 17-й минуте, когда Дубинчак врезался в ногу сопернику и шведский арбитр Мохаммед Аль-Хаким после просмотра видеоповтора показал украинцу красную карточку.

Играя в меньшинстве вице-чемпион Украины продолжал контратаковать и на 36-й минуте имел потрясающую возможность открыть счет, но оба удара с интервалом в несколько секунд пришли в перекладину. Били Кабаев и Ванат.

Начало второго тайма стало катастрофой для столичных футболистов. На 54-й и 56-й минутах "Динамо" пропустило два гола, и практически перестало бороться.

До конца основного времени венгры смогли еще дважды поразить ворота Бущана.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом туре ЛЕ "Динамо" в Риме проиграло местной "Роме" – 0:1. Во втором туре киевская команда уступила немецкому "Хоффенхайму" 2:0.

На старте турнира "бело-синие" были разгромлены итальянским "Лацио" (0:3)

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