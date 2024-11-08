'Просто опустили руки': игрок 'Динамо' объяснил разгром 0:4 в матче Лиги Европы с венграми

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев назвал психологическую неустойчивость команды причиной разгромного поражения от "Ференцвароша" в матче Лиги Европы. Опытный футболист также назвал случайным удаление Владислава Дубинчака на 17-й минуте встречи, отметив, что эпизод произошел за пределами поля.

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Об этом Караваев заявил в комментарии официальному сайту "Динамо". 32-летний уроженец Херсона подчеркнул, что красная карточка наоборот сплотила команду, которая до перерыва проявила себя потрясающе, а вот во втором тайме он просто не узнал своих партнеров.

"Удаление Дцубинчака? Я считаю, что это случайность, поскольку он вел борьбу за пределами поля и наступил на ногу сопернику. Но удаление, напротив, нас сплотило, мы в первом тайме играли очень хорошо. У нас было много моментов, в том числе и у меня, перекладины были… Просто не реализовали свои моменты. И это мы играли вдесятером. Могли также играть и во втором тайме, но, честно говоря, я не узнал команду после перерыва. Просто как опустили руки. Будем разговаривать, потому что нет оправданий такой игре", – сказал Караваев.

Отметим, что после четырех игровых дней "Динамо" замыкает турнирную таблицу Лиги Европы, занимая 36-е место. У киевлян нет в активе набранных очков и даже забитых мячей.

OBOZ.UA проанализировал матч "Динамо" – "Ференцварош" и сделал свои выводы о причинах поражения киевлян.

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