Опустились на дно: Шовковский ответил на вопрос о разгроме 'Динамо' 0:4 в матче Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал два быстрых гола в начале второго тайма, а также удаление причиной фиаско своей команды в матче четвертого тура Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем". Наставник "бело-синих" отметил, что до перерыва его подопечным, которые с 17-й минуте играли в меньшинстве, удавалось лишить соперников свободных зон на поле.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после матча, информирует официальный сайт "Динамо". Отвечая на вопрос о причинах провала в поединке, легендарный вратарь отметил, что оперативным анализом игры должны заниматься журналисты и эксперты, а он и его футболисты сосредоточены на своей работе.

"Мы готовимся к каждой игре. Но вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте свою работу, а мы будем делать свою работу. Относительно сегодняшней игры, в первом тайме мы сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности забить, и не один раз. Во втором пропустили после ужасной ошибки. Сразу пропустили второй – и игра была сделана", – сказал Шовковский.

Отметим, что после четырех игровых дней "Динамо" замыкает турнирную таблицу Лиги Европы, занимая 36-е место. У киевлян нет в активе набранных очков и даже забитых мячей.

OBOZ.UA проанализировал матч "Динамо" – "Ференцварош" и сделал свои выводы о причинах поражения киевлян.

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