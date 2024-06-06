'Да, я болен! И не просто болен...' Усик сделал откровенное признание на шоу в США

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усика (22-0, 14 КО) пришел на эфир американского радио-шоу о боксе 3 Knockdown Rule. В беседе с ведущим украинский боксер вспомнил давний разговор с Владимиром Кличко, который не верил в него.

Усик признался, что еще несколько лет назад был уверен, что проведет бои с Джошуа и Фьюри, а в ответ его в шутку называли больным.

"Я всегда знал, что наш бой с Фьюри состоится. Я не знал, когда, но знал, что он будет. 7 или 8 лет назад у нас было большое шоу в Украине. Там были братья Кличко и другие спортсмены. Я тогда сказал: "Слушайте, я поднимусь в супертяжелый вес и выиграю все титулы. Если вы будете продолжать карьеру в то время, то будете боксировать со мной". Владимир тогда посмеялся. Может, теперь он уже не смеется. Я говорил: "Может быть, я подерусь с Джошуа через 3 года". А он (Владимир Кличко) такой: "Ты болен!" Я говорю: "Да, я болен! И не просто болен, а немного сумасшедший. Но я буду боксировать с Джошуа и Тайсоном Фьюри", – цитирует Усика Vringe.

Ранее Усик в эфире 3 Knockdown Rule признался, что был потрясен в шестом раунде боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который стал для украинца сложнейшим в поединке 18 мая. По его словам, соперник нанес ему неожиданный апперкот, на восстановление от которого украинцу понадобилось время.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

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