Евро-2024. Букмекеры сказали, как закончится матч Украина – Бельгия

Сборная Украины по футболу не является фаворитом в предстоящем поединке чемпионата Европы против команды Бельгии. Решающая встреча за выход в плей-офф Евро-2024 состоится в среду, 26 июня.

Видео дня

На успех наших соотечественников в авторитетной британской конторе Wiliam Hill можно поставить с показателем 5,00. Ставки на победу 3-й сборной в мировом рейтинге ФИФА принимаются с индексом 1,67. Ничья по мнению аналитиков также маловероятна (5,00).

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как сборная Бельгии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу обыграла команду Румынии (2:0), у всех представителей группы Е стало по 3 очка. Украина в квартете занимает последнее место.

Перед третьим туром есть несколько вариантов развития событий, при котором подопечные Сергея Реброва выходят в 1/8 финала Евро-2024.

Игра Украина - Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Уже известны названия телеканалов, которые покажут эту встречу.

Напомним, что в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!