Украина – Бельгия: онлайн-трансляция решающего матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в среду, 26 июня, проведет решающий матч группового турнира чемпионата Европы 2024 года, который сейчас проходит в Германии. Подопечные Сергея Реброва поборются за путевку в плей-офф первенства в поединке против Бельгии.

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Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Евро-2024. 3-й тур

Группа Е

Штутгарт, стадион "МХП-Арена"

Украина – Румыния – 0:0

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2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. В среду мы узнаем, сыграет ли сборная Украины в 1/8 финала Евро-2024.

Впервые в своей истории наша команда сыграет с бельгийцами. Соперники еще никогда не пересекались на поле даже в товарищеских матчах.

"Сине-желтым" гарантирован плей-офф при условии победы. Если же команда Реброва проиграет или сыграет вничью, ее судьба будет зависеть от других результатов. В параллельной игре встречаются Словакия и Румыния, которые, сыграв вничью, точно выйдут в плей-офф.

Любопытно, что всем командам группы Е победа гарантирует выход в 1/8 финала, но не первое место.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Александр Сваток покидает "Днепр-1" и продолжит карьеру в чемпионате США.

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