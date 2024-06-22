Где смотреть Украина – Бельгия: расписание трансляций решающей игры Евро-2024

Сборная Украины по футболу в среду, 26 июня, проведет свой третий матч на чемпионате Европы-2024. На стадионе "MHPArena" в Штутгарте подопечные Сергея Реброва сразятся с командой Бельгии.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию игры Украина – Бельгия. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментаторами будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Бельгия и Украина на уровне футбольных сборных не встречались ни разу в своей истории.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

Перед третьим туром Украина имеет три очка и сохраняет отличные шансы на выход в плей-офф.

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