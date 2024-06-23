Все расклады. Как Украине выйти в плей-офф Евро-2024 после победы Бельгии над Румынией
После того, как сборная Бельгии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу обыграла команду Румынии (2:0), у всех представителей группы Е стало по 3 очка. Украина в квартете занимает последнее место.
Перед третьим туром есть несколько вариантов развития событий, при котором подопечные Сергея Реброва выходят в 1/8 финала Евро-2024.
ВЫХОД С ПЕРВОГО МЕСТА В ГРУППЕ
Условия: Победа над Бельгией, а Словакия не проигрывает Румынии
ВЫХОД СО ВТОРОГО МЕСТА В ГРУППЕ
Условия: Победа над Бельгией, а Румыния обыгрывает Словакию
ВЫХОД С ТРЕТЬЕГО МЕСТА В ГРУППЕ
Условия:
- Ничья против Бельгии, а в матче Румыния - Словакия не будет ничьей
- Поражение против Бельгии, а Румыния обыгрывает Словакию, но при этом в других группах будут еще минимум 2 команды, которые заняли 3 место с худшими показателями, чем у нас (по очках, или по разнице убитых-пропущенных).
- Шотландия с Венгрией играют вничью или Венгрия побеждает 1-0 при условии нашего минимального поражения Бельгии (0:1)
- Албания не побеждает Испанию, а Хорватия не побеждает Италию; или Хорватия побеждает Италию с разницей на 3+ гола лучше, чем Бельгия побеждает Украину, и при этом Албания не побеждает Испанию.
- Словения проигрывает Англии, а в матче Дания – Сербия не будет ничьей
- Нидерланды обыгрывают Австрию с разницей на 4+ гола лучше, чем Бельгия обыгрывает Украину
- Чехия не побеждает Турцию, а Грузия не побеждает Португалию или Чехия побеждает Турцию с разницей на 2+ гола лучше, чем Бельгия побеждает Украину, и при этом Грузия не побеждает Португалию.
Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.
Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.
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