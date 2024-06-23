Букмекеры сделали прогноз на ничью Румыния – Словакия, которая лишит Украину плей-офф Евро-2024

Сборная Украины по футболу не сможет выйти в плей-офф Евро-2024 если в 3-м туре конкуренты по группе Е Словакия и Румыния сыграют вничью, а мы не обыграем Бельгию. Перед заключительными поединками группового этапа ЧЕ, букмекеры сделали прогноз на матч, который является решающим для нашей команды.

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Британская контора Wiliam Hill подтверждает, что ничья является самым вероятным результатом. На то, что встреча Словакия – Румыния не выявит победителя можно поставить с коэффициентом 2,15. Успех словаков оценивается показателем 3.20. На то, что выиграет Румыния, принимаются ставки с индексом 3,40.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как сборная Бельгии во 2-м туре чемпионата Европы по футболу обыграла команду Румынии (2:0), у всех представителей группы Е стало по 3 очка. Украина в квартете занимает последнее место.

Перед третьим туром есть несколько вариантов развития событий, при котором подопечные Сергея Реброва выходят в 1/8 финала Евро-2024.

Игра Украина - Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени. Уже известны названия телеканалов, которые покажут эту встречу.

Напомним, что в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

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