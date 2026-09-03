В Энгельсе открыли огонь по офицеру ВВС России: одна пуля попала в горло, другая в лицо
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3 сентября в российском Энгельсе было совершено покушение на офицера воздушно-космических сил РФ. В него открыли огонь, подъехав к частному дому. Одна пуля попала мужчине в туловище, другая – в лицо.
В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии, его готовят к отправке спецборт в Москву. Об этом сообщили российские СМИ.
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