'Брюгге' досрочно поздравил 'Марсель'. Через минуту Трубин забил гол и выбил французский клуб из Лиги чемпионов

Последний тур группового этапа Лиги чемпионов подарил один из самых абсурдных и драматичных эпизодов последних лет. Исход борьбы за плей-офф перевернул гол украинского вратаря Анатолия Трубина, забитый на 90+8 минуте.

В игре против "Реала" "Бенфика" вела 3:2, но этого результата португальцам было недостаточно для выхода в следующий раунд. Команде требовался еще один мяч для улучшения разницы голов, и в самой концовке к атаке подключился голкипер Анатолий Трубин, который ударом на последних секундах установил счет 4:2 и вывел "Бенфику" в плей-офф.

Этот гол напрямую повлиял на судьбу "Марселя", который к тому моменту в параллельном матче уже уступил "Брюгге" со счетом 0:3 и зависел от результата встречи в Мадриде. Во время ожидания финального свистка бельгийский клуб преждевременно решил отметить успех французов и вывел на табло стадиона поздравительное сообщение.

"Поздравляем с квалификацией, "Олимпик Марсель"!", — было написано на большом экране стадиона "Брюгге", сообщает Telegraph.

Однако радость оказалась недолгой. Гол Трубина через несколько минут полностью изменил расклады в группе, оставив "Марсель" за бортом плей-офф, а жест бельгийского клуба превратился в один из самых неловких моментов сезона в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трубин вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира.

Позже капитан "Реала" Киллиан Мбаппе назвал настоящим позором для команды гол Трубина. Комментируя поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов, французский нападающий пожаловался на то, что теперь его команде придется сыграть два лишних матча в 1/16 финала турнира.

Сам Анатолий назвал случившееся самым безумным моментом в своей карьере. Наш соотечественник, комментируя эпизод матча, признался, что сначала не понимал, почему партнеры призывали его подключиться к атаке.

