США сообщили Украине, что для получения американских гарантий безопасности ей необходимо подписать мирное соглашение с Россией, пишет Reuters.

Накануне Financial Times сообщила, что администрация Трампа дала понять Украине: американские гарантии безопасности зависят от согласия Киева на мирную сделку, которая, вероятно, будет предусматривать передачу России неоккупированной части Донбасса.

Вместе с тем источник, общавшийся с Reuters, подчеркнул, что США не диктуют Украине, какие именно условия должны быть включены в мирное соглашение, и что утверждения о попытках Вашингтона силой навязать Киеву территориальные уступки России являются неправдивыми.

Однако в Кремле настаивают, что территориальный вопрос "остаётся фундаментальным для любого соглашения о прекращении боевых действий". Администрация США прямо не навязывает Киеву частичную капитуляцию, но фактически позволяет это делать Путину, в том числе, террористическими методами.