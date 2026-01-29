Видео дня
Блог | Как спалился Фицо
Как сообщает Politico, словацкий премьер Фицо заявил, что был "шокирован состоянием рассудка" Трампа. Якобы в ходе саммита ЕС он сказал, что его "беспокоит манера общаться президента США".
В ответ в соцсети X Фицо написал, что "никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало Politico распространить ложь".
Лично меня в этом великолепном перечне немного смутило несколько неожиданное "НЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ".
Кстати, известный украинский еврейскоязычный писатель Шолом-Алейхем в своё время описывал женщину, доказывавшую другой, что, во-первых, вернула ей целый горшок, во-вторых, брала у неё битый, а в-третьих, никаких горшков не брала, ведь ей и своих хватает…
