Как сообщает Politico, словацкий премьер Фицо заявил, что был "шокирован состоянием рассудка" Трампа. Якобы в ходе саммита ЕС он сказал, что его "беспокоит манера общаться президента США".

Видео дня

В ответ в соцсети X Фицо написал, что "никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало Politico распространить ложь".

Лично меня в этом великолепном перечне немного смутило несколько неожиданное "НЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ".

Кстати, известный украинский еврейскоязычный писатель Шолом-Алейхем в своё время описывал женщину, доказывавшую другой, что, во-первых, вернула ей целый горшок, во-вторых, брала у неё битый, а в-третьих, никаких горшков не брала, ведь ей и своих хватает…