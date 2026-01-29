В Украине объявили новые "круглосуточные" графики отключений света: к чему готовиться 30 января

Во всех регионах Украины 30 января в течение всех суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться – ведь общая ситуация остается непредсказуемой.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

Ограничения вводятся не только для населения.

Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.

В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Улучшения ситуации с энергоснабжением ожидать не следует

В то же время, по словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрея Закревского, в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Ведь сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся обстрелы Россией украинской энергетики. Он объяснил:

Целями врага могут стать распределительные узлы АЭС.

А потому, по его мнению, властям стоит "копить воду и заказывать газ".

"Восстановление стабильных графиков не следует ожидать и полагаться на них. Поэтому сейчас необходимо уделить время максимальной подготовке к ударам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации.

Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, стоит запастись едой и водой.

