В Украине объявили новые "круглосуточные" графики отключений света: к чему готовиться 30 января
Во всех регионах Украины 30 января в течение всех суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться – ведь общая ситуация остается непредсказуемой.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Улучшения ситуации с энергоснабжением ожидать не следует
В то же время, по словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрея Закревского, в ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Ведь сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся обстрелы Россией украинской энергетики. Он объяснил:
- Целями врага могут стать распределительные узлы АЭС.
- А потому, по его мнению, властям стоит "копить воду и заказывать газ".
"Восстановление стабильных графиков не следует ожидать и полагаться на них. Поэтому сейчас необходимо уделить время максимальной подготовке к ударам", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации.
Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, стоит запастись едой и водой.
