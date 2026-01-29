"Энергетика – это основа жизни": Зеленский поблагодарил Трампа за усилия для остановки российских обстрелов. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за усилия, направленные на прекращение российских обстрелов нашей энергетики. Киев рассчитывает на то, что договоренности будут выполняться – действительно ли это так, покажет "ситуация сейчас ночью и в эти дни".
Заявления, которые прозвучали от президента США Дональда Трампа, Зеленский прокомментировал вечером в четверг, 29 января. Он упомянул об этом в традиционном видеообращении, а также опубликовал отдельный пост на платформе X (Twitter).
"Спасибо американской стороне за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", – сказал глава государства.
В соцсети он тоже поблагодарил Трампа за обращение к государству-агрессору РФ. "Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", – отметил Зеленский.
Напомним: 29 января Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от обстрелов Киева и других украинских городов. По его словам, договоренность касалась периода экстремальных холодов и должна была действовать в течение недели.
"Там не просто холодно – там очень холодно. Рекордные холода. И Путин согласился этого не делать", – утверждает глава Белого дома.
Самая сложная ситуация в Киеве
В вечернем обращении украинский президент также рассказал о восстановительных работах. В первую очередь он поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады "и всех, кто работает действительно круглосуточно, чтобы дать больше электричества людям". Это сложная задача, учитывая масштаб прошедших вражеских ударов.
В четверг состоялось селекторное совещание, на котором заслушали большинство областей, которые столкнулись с проблемными моментами.
"Максимум сил привлечены. Наиболее сложно по-прежнему в Киеве, тем более – проблемы с отоплением. Без тепла в Киеве более 450 многоквартирных домов в нескольких районах, большинство из них – это после ударов. Есть также и значительное количество аварий. Фактически в ручном режиме много таких ситуаций приходится исправлять.
Правительство Украины, силы государственных компаний, других наших регионов привлечены, чтобы помочь. Как и с поставками оружия в Украину, так и с поставками энергетического оборудования сейчас в ежедневном режиме работает Министерство энергетики: отслеживают каждую договоренность с нашими партнерами, все обещания поддержки для Украины, чтобы реализовать все. То, что есть у наших партнеров на складах и производствах, также в режиме фактически постоянного мониторинга – логистику в Украину, применение в Украине. Процесс должен быть и есть максимально четким", – сказал Зеленский.
После обстрелов продолжается восстановление в Харькове и области. Президент отметил, что там "были сложные обстоятельства". Также в помощи нуждаются Чернигов, Сумы, Киевщина, Днепр, Кривой Рог, вся Днепропетровщина, Полтавщина, Донетчина, Запорожье, Николаевщина, Одесса, Кропивницкий и область, Черкасщина, Винницкая область, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская области.
Правительство запустило программы специальной бюджетной поддержки для покупки необходимых генераторов и другого оборудования.
"Уже есть программа, которая дает возможность для обычных домов получить средства – от 100 до 300 тысяч гривен – на автономное питание. Премьер-министр подготовила программу грантов для малого бизнеса на топливо для генераторов, на ремонт энергооборудования. Уже работают кредиты под ставку 0 % для ФЛП и малых предпринимателей для покупки генераторов, покупки аккумуляторов. Будут и еще дополнительные программы. Чиновники представят все детали – премьер-министр, министры восстановления и энергетики. Команда Офиса президента также работает по этому поводу", – анонсировал глава государства.
Силы обороны продолжают обезвреживать угрозы
Зеленский сообщил, что заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада по противодействию операциям РФ против Украины.
"Самое главное – СБУ обезвреживает угрозы, которые, к сожалению, до сих пор есть против нашего государства, против украинских граждан. Каждый результат Украины в защите – это результат Украины в приближении мира. Поклад доложил о российских операциях, которые удалось заблокировать. Я благодарю за это. Врага обезвреживаем", – заявил президент, не раскрывая деталей.
Кроме этого, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на передовой. Подробно они обсудили Гуляйпольское, Покровское направления, бои на Харьковщине.
"Наши позиции мы держим. Важно, что украинские подразделения сильные, этой силой добавляют всей нашей стране устойчивости", – подчеркнул Зеленский.
Украина на контакте с США
Почти каждый час на связи была украинская переговорная команда, в частности Рустем Умеров, другие участники делегации.
"Общаемся с партнерами – с американской стороной – относительно действительно эффективных форматов и действительно нужных результатов. Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, везде. Именно так, как нужно для длительного мира. Все возможности достичь мира, гарантировать безопасность используем", – заверил президент.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на перемирие с Украиной. Также он утверждает, что переговорная группа РФ "не видела" ничего, связанного с гарантиями безопасности для Украины.
– По словам госсекретаря США Марко Рубио, самый сложный вопрос в мирных переговорах – территориальный. "Это пропасть, которую мы еще не преодолели, но мы сузили все к этому единственному ключевому вопросу. Это будет сложно, и это, вероятно, будет очень тяжелая проблема", – сказал он.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!