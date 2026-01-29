"С этим человеком можно идти в разведку": журналист, который вынес из горящего жилья 4-летнюю девочку на Киевщине, уже не впервые спасает детей во время войны
Военный корреспондент "Радио.Свобода" Марьян Кушнир, который недавно спас ребенка после российской атаки по Белогородке Киевской области, не впервые совершил подобное. За время полномасштабного вторжения России в Украину он побывал на прифронтовых территориях, где спас несколько жизней.
В частности, в 2022 году он побывал на линии соприкосновения в Киевской области и даже в горячих точках Луганщины. Как выяснил OBOZ.UA, тогда ему тоже удалось спасти жизнь ребенка.
Случай на Киевщине
Одна из таких историй случилась в марте 2022 года в селе Тетеревское Киевской области. Тогда благодаря усилиям Кушнира, его коллеги Сергея Нужненко и пресс-офицера 10-й ОГШБр Никиты Шандыбы удалось вывезти 82-летнего Валентина, который совершенно не имел возможности самостоятельно передвигаться. Мужчина, как говорит медийщик, был последним, кто остался в селе.
"Минут 30 уговаривали его уехать – под близкие пролеты 152-х (снарядов. – Ред.). Затем взяли тачку в разбитом дворе, потому что дядька почти не ходил, и несколько километров по очереди везли его к нашему авто", – рассказывает Нужненко.
Случай на Луганщине
Другие два случая произошли, по словам Нужненко, в Луганской области. Благодаря содействию Кушнира тогда удалось спасти жителей Лисичанска и семью с ребенком из села Макеевка вблизи Сватово. Российский снаряд уничтожил дом, в котором проживали они с матерью.
"Мы заезжали в село по разбитой дороге, вдоль которой валялась сожженная техника. Аккомпанемент музыки войны – танки, артиллерия, стрельба – сопровождал нас все время, пока машина врезалась в глубину только что освобожденных земель", – цитирует слова Кушнира пресс-служба фонда "Повернись живим".
Что говорят о поступках Кушнира
На информацию о том, что Кушнир в Белогородке спас четырехлетнюю Милану, но не сумел из-за сильного огня добраться до ее родителей, сам медийщик отреагировал весьма скромно.
"Я не герой, я просто оказался в том месте и сделал то, что должен был. Ляпнул – и понеслось. Герои – это воины, спасатели, медики и еще много тех, кто ежедневно нас спасает от убийств Россией украинцев", – написал он.
Однако в комментариях он получил слова поддержки: как от коллег, так и от других публичных лиц.
"Ты герой, здесь не о чем спорить. И ты показал, что значит быть искренним неравнодушным человеком в адских обстоятельствах. Дело в том, что ты просто такой и есть – настоящий и неравнодушный", – пишет журналист-военкор Андрей Цаплиенко.
Кроме того, положительные слова высказали нардепы Ирина Геращенко и Борислав Береза, а также журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач. Другие неравнодушные тоже не остались в стороне.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 28 января, российские захватчики направили ударные дроны на Белогородскую громаду Киевской области. Был поврежден многоэтажный жилой дом, двое человек погибли.
