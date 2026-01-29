Продолжается чемпионат Украины по хоккею, в котором, к сожалению, выступают всего пять команд из трех городов: два киевских клуба "Сокол" и "Крыжинка Кэпиталз", два одесских "Шторм" и "Одещина", а также действующий чемпион и обладатель Кубка Украины "Кременчуг".

Чемпионат пяти команд

Нет сомнений, что золотые медали чемпионата разыграют "Сокол" и "Кременчуг". Обе команды значительно оторвались по набранным очкам от своих соперников.

"Кременчуг" в Румынии выступил в отборочном квартете еврокубка – Континентального кубка. Его соперниками были "Будапешт" (Венгрия), "Црвена Звезда" (Сербия) и "Георгени" (Румыния). К сожалению, румыны оказались посильнее, и в итоге наши ребята не смогли выйти в следующий раунд.

А вот "Киев Кэпиталз", усилившись легионерами, успешно выступает в чемпионате Латвии.

Прописку продлили

Через 12 лет в Дивизион 1А вернулась сборная Украины U20. Наша команда выступила на чемпионате мира, который прошел в Словении. В двух стартовых матчах, со сборными Казахстана и Норвегии, наши ребята в овертаймах сыграли удачно, набрав 3 очка. Правда, затем игры с командами Словении и Австрии у нашей сборной не заладились.

Останутся ли наши хоккеисты в дивизионе 1А, решал заключительный матч со сборной Франции. В этой встрече успех был на стороне нашей команды и она продлила прописку в Дивизионе 1А.

В составе сборной U20 выступали 3 игрока украинских клубов: Назар Бойко ("Киев Кэпиталз"), Вячеслав Андрющенко ("Кременчуг"), Даниил Скороход ("Шторм"). Остальные их партнеры по сборной выступают в зарубежных клубах Канады, Чехии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Германии, Норвегии.

Попытка №2

В начале мая в центре внимания украинских поклонников хоккея будет национальная сборная, которая выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1А. Чемпионат пройдет в польском городе Сосновец.

Вот календарь матчей нашей команды: Польша – Украина (2 мая), Украина – Литва (3 мая), Франция – Украина (5 мая), Украина – Казахстан (7 мая), Украина – Япония (8 мая). Это второй подряд чемпионат мира в Дивизионе 1А для нашей сборной.

В прошлом чемпионате она была близка к цели повыситься в классе, но в последнем поединке с японцами удача от нас отвернулась. На очереди вторая попытка пробиться в элитный дивизион, в котором в свое время мы уже выступали.

Напомню, сборные Франции и Казахстана покинули элитный дивизион, сборная Литвы шагнула с дивизиона 1В в дивизион 1А. Сборные Польши и Японии выступали в прошлом чемпионате также в дивизионе 1А.

В рамках подготовки к майскому чемпионату мира в дивизионе 1А наша сборная проведет много товарищеских матчей со сборными Румынии, Литвы, Польши, Великобритании, Италии. Вместе с ведущими хоккеистами "Кременчуга", "Сокола", "Шторма" в сборную ходят украинские игроки, выступающие в зарубежных клубах "Варезе" (Италия), "Кан" (Франция), ТЕБС "Братислава" (Словакия), "Кошице" (Словакия), "Фельтре" (Италия), "Уния" (Польша), "Дукла" (Чехия), "Сяник" (Польша), "Сисак" (Хорватия), "Морзин-Аворья" (Франция).

