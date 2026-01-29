Думаю, все уже прочитали и послушали о грядущих сильных морозах.

Поэтому сначала о завтрашнем дне.

30-го января похолодание в Украине уже начнется, в течение дня ожидается -2-8 градусов.

Теплыми еще останутся юг и юго-восток, +1+5 градусов.

Осадки преимущественно на Левобережье - мокрый снег и дождь.

В северной части - местами снег.

В Киеве завтра ожидается снижение температуры воздуха до -5-8 градусов! Станет очень скользко после сегодняшнего тепла!!! Есть вероятность в пятницу небольшого снега.

Внимательно! Вероятен сильный ветер северо-восточного направления!

Что дальше?

Похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.

В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и местами ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля.

Ослабление морозов - с 5-го февраля.

Карта внизу - прогноз ночной температуры воздуха на 2-е февраля.