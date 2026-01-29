'Гол Трубина – это позор': звезда 'Реала' высказался о фиаско в Лиге чемпионов

Звездный бомбардир мадридского "Реала" Килиан Мбаппе назвал настоящим позором для команды гол вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. Комментируя поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов, французский нападающий пожаловался на то, что теперь его команде придется сыграть два лишних матча в 1/16 финала турнира.

Об этом Мбаппе заявил после поединка в Лиссабоне, информирует издание AS. Лучший бомбардир основного этапа Лиги чемпионов с 13 голами подчеркнул, что португальские соперники заслуженно победили, отправив "Реал" на девятое место в турнирной таблице.

"Мы заслужили это место, "Бенфика" была лучше. Немного неприятно от этих матчей плей-офф, мы хотели отдохнуть. То, что мы увидели сегодня, было ненормально, четвертый гол – это позор. На самом деле третий тоже ничего не изменил, просто немного стыдно, что мы их пропустили. Бенфика" играла неплохо, и они показали нам, что если ты не выкладываешься на полную, чтобы победить, то тебя просто выставят посмешищем", – сказал Мбаппе.

Украинец вошел в историю Лиги чемпионов – он стал первым вратарем, который своим голом вывел команду в плей-офф турнира.

Ранее OBOZ.UA собрал видео фантастического удара Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" со всех возможных ракурсов.

