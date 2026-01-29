Налог 15% для ФЛП: кому придется платить по повышенной ставке в 2026-м

В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны уплачивать 15% единого налога с доходов, полученных с нарушением правил упрощенной системы или в случае превышения годового лимита. Повышенная ставка применяется только к таким суммам, но фактически штрафная санкция за несоблюдение требований Налогового кодекса.

Об этом сообщает налоговый эксперт Михаил Вишневский.Физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения привыкли к фиксированным и понятным ставкам единого налога.

Первая группа платит символическую сумму ежемесячно, вторая – фиксированный процент от минимальной зарплаты, третья – 5% фактического дохода. Однако не все доходы ФЛП облагаются налогами по "обычным" правилам.

Налоговый кодекс Украины предусматривает специальную ставку единого налога в размере 15%, применяемую в случаях нарушения условий пребывания на упрощенной системе. Фактически это повышенная налоговая нагрузка, которой невозможно избежать, если ФЛП допустил ошибки в ведении деятельности.

Что такое ставка 15% и почему ее применяют

Ставка 15% предусмотрена пунктом 293.4 Налогового кодекса Украины и применяется не вместо, а вдобавок к основной ставке единого налога. То есть ФЛП по "правильным" доходам платит ЕП по стандартной ставке своей группы, а по отдельным доходам - ​​15%, если они получены с нарушением правил упрощенной системы.

Такие суммы обязательно декларируются отдельной строчкой в ​​налоговой декларации плательщика единого налога. Ставка 15% применима к любому ФЛП 1-3 группы, если возникла хотя бы одна из таких ситуаций.

превышение годового лимита дохода – каждая группа единого налога имеет четко определенный предельный объем дохода, в 2025 году он составляет:

1 336 000 грн для ФЛП 1 группы;

6 672 000 грн для ФЛП 2 группы;

9 336 000 грн для ФЛП 3 группы.

Если предприниматель превысил предел, то 15% начисляется именно на сумму превышения, а не на весь доход. Кроме того, ФЛП обязан перейти на другую группу или общую систему налогообложения. Например, ФЛП 3 группы получил 10,5 млн грн дохода за год. Превышение составляет 1,164 млн. грн., и именно из этой суммы придется уплатить 15% единого налога.

деятельность не указана в Реестре плательщиков ЕН;

ФЛП 1 и 2 группы обязаны осуществлять только те виды деятельности (КВЭД), которые указаны в Реестре плательщиков единого налога. Если предприниматель получил доход от незарегистрированного вида деятельности, такой доход не считается разрешенным для упрощенной системы и облагается налогом по ставке 15%.

запрещенные способы расчетов;

Единщики имеют ограничения по формам расчетов. В частности, им запрещено использовать неденежные расчеты (бартер, взаимозачет, оплата товарами или услугами). Доход, полученный с нарушением этих требований, автоматически подпадает под 15% единого налога, независимо от группы ФЛП.

запрещенные виды деятельности для упрощенной системы;

Существует список видов деятельности, которые вообще не дают права работать на едином налоге (к примеру, отдельные денежные либо подакцизные операции). Если ФЛП получает доход от такой деятельности, то весь этот доход облагается налогом по ставке 15%.

Также возможен принудительный перевод на общую систему налогообложения. Исключение составляют только плательщики третьей группы – е-резиденты.

нарушение условий своей группы (для 1 и 2 групп).

ФЛП 1 и 2 групп имеют четкие ограничения относительно круга клиентов, масштабов деятельности, форм ведения бизнеса. Если предприниматель 1 или 2 группы получает доход от деятельности, не предусмотренной для его группы, этот доход также облагается налогом по ставке 15%.

Ставка 15% единого налога не является альтернативной или добровольной. Она играет роль финансовой санкции за нарушение правил упрощенной системы налогообложения. Если контролирующий орган выявит следующие нарушения:

доначисляется 15% ЕН;

возможные штрафы и пеня;

в некоторых случаях – принудительный переход на другую систему налогообложения.

