Перемирие, к которому стремится Зеленский, для России неприемлемо, – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на перемирие с Украиной, несмотря на заявления пропагандистских росСМИ: якобы ВКС и РВСН РФ получили приказ не трогать украинскую энергетику, что пока не подтверждено. Он также добавил, что переговорная группа РФ не видела ничего, связанного с гарантиями безопасности для Украины.

Об этом он заявил в комментарии росСМИ. По его словам, Москва дальше будет продолжать дипломатические контакты.

"Если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то перемирие, к которому стремится Зеленский, для России неприемлемо", – сказал он.

Министр также назвал украинского президента "неадекватным" из-за призыва убивать по 50 тыс. россиян ежемесячно, вспомнив и о Стамбульских договоренностях. Он сказал, что те гарантии "обеспечивали коллективный, неделимый характер безопасности, включая безопасность как России, так и Украины".

"Причем проект этих гарантий был предложен украинской стороной. Мы поддержали этот проект. Затем тогдашний премьер-министр Британии Джонсон запретил им подписывать соответствующую договоренность, которая уже была парафирована. Будем смотреть на реальные предложения", – резюмировал Лавров.

Что предшествовало

Напомним, 26 января президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах. Он отметил, что во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности. Положительно переговоры оценили и в Кремле.

Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать слухи об энергетическом перемирии с Украиной. Ранее роспропагандистские СМИ сообщали о якобы указании ВС РФ не атаковать объекты энергетики. Официального подтверждения этим заявлениям пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине, но Вашингтон не отказывается от своего посредничества.

