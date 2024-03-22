Босния после поражения от Украины отказалась играть с Израилем в плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Боснии и Герцеговины объявила об отмене матча за третье место в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Израилем. Встреча должна была состояться 26 марта в Сараево, однако после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) ее было решено не проводить.

Об этом говорится на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины (NFSBiH). Отмечается, что нецелесообразность проведения такого матча, который носил бы статус товарищеского, связана с безопасностью. Решение было поддержано и Европейским футбольным союзом (УЕФА).

"После консультаций с соответствующими органами, а также в связи с обстоятельствами сложившейся ситуации с безопасностью и высокой степенью риска проведения матча со сборной Израиля было принято решение об отмене матча в Сараево. УЕФА также дал свое согласие на это, при полном понимании новой ситуации. Наша сборная сыграет новый товарищеский матч в одну из следующих свободных дат в календаре УЕФА в течение 2024 года", – говорится в заявлении NFSBiH.

Накануне боснийская команда драматично проиграла Украине в полуфинале стыков к ЧЕ-2024, пропустив перед самым финальным свистком два гола за три минуты. Один из игроков хозяев не смог сдержать слез из-за этого поражения. Эмоционально отреагировали на неудачу и боснийские СМИ.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал свою версию причин камбэка украинцев. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех нашей команды. Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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