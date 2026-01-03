Беленюк, который завершил карьеру, включен в сборную Украины. Фотофакт

Олимпийский чемпион и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк вошел в состав национальной сборной Украины по греко-римской борьбе на 2026 год. Его фамилия фигурирует в приказе Министерства молодежи и спорта Украины № 8057 от 25 декабря 2025 года, который определяет национальные команды по летним олимпийским видам спорта на следующий сезон.

В документе указано, что в прошлом сезоне 34-летний борец выполнил необходимый норматив для попадания в сборную, заняв третье место на Олимпийских играх. Именно этот результат стал формальным основанием для его включения в команду на 2026 год.

При этом в августе 2024 года спортсмен публично объявил о завершении карьеры после завоевания "бронзы" на Олимпиаде в Париже. С тех пор Беленюк не принимал участия в официальных соревнованиях по греко-римской борьбе.

Также в приказе обозначены ожидаемые спортивные ориентиры на сезон 2026 года. Для Беленюка предусмотрены места пятерке лучших на чемпионата мира и Европы, а также попадание в топ-3 на чемпионате и Кубке Украины.

В июле прошлого года Беленюк был задействован "в слепую" в громком политическом скандале вокруг закона №12414, который лишал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Парламентария ввели в заблуждение перед голосованием, и, поняв, за что он отдал свой голос, Беленюк пришёл в ярость.

