Беленюк 'рассвирипел, что его подставили с голосованием'. Стали известны подробности скандала с законом про НАБУ и САП

Олимпийский чемпион и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк был задействован "в слепую" в громком политическом скандале вокруг закона №12414, который лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, пишет Украинская правда. Как выяснило издание, парламентария ввели в заблуждение перед голосованием, и, поняв, за что он отдал свой голос, Беленюк пришёл в ярость.

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По данным СМИ, руководство фракции "Слуга народа" и представители Офиса президента убедили нардепов поддержать якобы "маркерное" голосование, которое якобы касается только внешнеполитического обращения к Конгрессу США. На деле же в сессионный зал в последний момент внесли законопроект, усиливающий контроль Генпрокуратуры над антикоррупционными органами.

"Сначала многие не понимали, за что голосуют. Но потом, как поняли, то это не отпугнуло их – наоборот. Все будто только этого и ждали" — рассказал один из нардепов.

Источник в фракции утверждает, что большинство людей понимало, о чем речь, однако "были и люди типа Беленюка, которые реально не разобрались и потом рассвирипел, что их так подставили".

Как рассказал не под запись другой "слуга", который не голосовал за скандальный закон, Беленюк был возмущён тем, как с ним обошлись и не скрывал эмоций.

Позже Беленюк публично признал ошибку. В Facebook он написал: "Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас — помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно".

Однако в комментариях пользователи соцсетей не поверили в "ошибку" депутата:

"Янек тоже "ошибся" в 2013... Это не "ошибся", это просто не "проконало". Цинизм зашкаливает!" "Нет не ошибся. Скажи честно — просто очканул. Вы тупое депутатское быдло, которое тянет страну в пропасть. Нет вам прощения " "Если вы не в состоянии прочитать закон, за который голосуете, то сдайте пожалуйста удостоверение депутата".

В итоге 263 депутата поддержали инициативу, которая сразу же была подписана спикером парламента и президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал законопроект №13533, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ касается возвращения полномочий НАБУ и САП.

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