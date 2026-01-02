'Апогей цинизма': известная украинская теннисистка раскритиковала вторую ракетку страны за фото с россиянками

Известная украинская теннисистка Александра Олейникова, которая в минувшем году ворвалась в топ-100 мирового рейтинга, раскритиковала соотечественницу Надежду Киченок. Уроженка Киева возмутилась тому, что вторая ракетка страны в парном разряде спокойно общается с россиянками.

Об этом Олейникова написала на своей странице в социальной сети Instagram. 24-летняя спортсменка выразила разочарование поведением Киченок и многих других спортсменов страны, которые "отмежевались от действительности – живут лучшей жизнью где-то далеко от Украины".

"Поздравить украинцев с Новым годом в компании россиян, среди которых есть и участница пропагандистского турнира, организованного как дерзкий вызов международным спортивным структурам и профинансированного "Газпромом" – одним из главных спонсоров войны против Украины, – это апогей цинизма. К сожалению, я вижу подобное не впервые. Именно из-за таких людей в мире искажается восприятие того, что на самом деле происходит в Украине. Мне стыдно иметь таких коллег", – эмоционально прокомментировала Олейникова.

Отметим, что в мае минувшего года Александру лишили всех очков за чемпионство на одном из турниров и оштрафовали из-за боевого задания ВСУ, которое выполнял ее отец.

Киченок угодила в скандал после того, как в сети появились ее фото с экс-россиянками Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной.

Как сообщал OBOZ.UA, теннисистка Александра Олейникова рассказала, как вернула себе украинское гражданство.

