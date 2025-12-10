Сенсация мирового тенниса рассказала, как вернула себе гражданство Украины

24-летняя теннисистка Александра Олейникова, которая стала настоящей сенсацией года, взлетев с 282-й строчки мирового рейтинга на 96-ю, вернула себе украинское гражданство. Уроженка Киева в школьном возрасте переехала с родителями в Хорватию, где получила паспорт, однако после начала полномасштабного вторжения РФ стала выступать под сине-желтым флагом.

О подробностях своего возвращения спортсменка рассказала в интервью порталу "Чемпион". Девушка отметила, что планировала вновь стать гражданкой Украины еще до февраля 2022 года, однако именно война ускорила этот процесс.

"Я хотела вернуться под украинский флаг еще до начала полномасштабной агрессии России. Целенаправленно к этому шла. Это достаточно длительный процесс. Тем более, что мы сами все это делали по собственной инициативе. Никакого интереса со стороны украинских теннисных чиновников не было, но и не мешали. А в феврале 2022 года, когда началось вторжение, мы просто начали стучать во все двери, чтобы ускорить процесс – и, кстати, получилось. Уже в начале марта я играла под моим родным украинским флагом, хотя до этого процедура тянулась почти год", – заявила Олейникова.

В нынешнем году Александра выиграла турниры WTA 125 в итальянском Толентино, аргентинском Тукумане и чилийской Колин, а также впервые стартовала на Большом шлеме.

