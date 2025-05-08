Скандал дня! Украинскую теннисистку лишили чемпионства и оштрафовали из-за боевого задания ВСУ, которое выполнял ее отец

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№274 WTA) выиграла турнир ITF W35 в Италии, однако вскоре узнала, что Всемирная теннисная ассоциаций (WTA) лишила ее чемпионства, аннулировала все очки и наложила штраф. Причина – позднее снятие с турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция) проходившая несколькими днями ранее, на который она изначально была заявлена, но где фактически не выступала.

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Александра находилась в глубоком резерве (15-е место) и не входила в число участников квалификации до самого последнего момента. Однако за несколько дней до турнира игроки начали массово сниматься с этого турнира и в итоге все 14 участников перед ней отказались участвовать.

В день, когда WTA разослала письма с предложением сняться, отец и по совместительству менеджер спортсменки Денис Олейников (военнослужащий ВСУ) выполнял боевое задание без доступа к связи, а сама Александра уже летела в Италию.

"Я вернулся ночью в зону досягаемости, и на следующий день в 7:41 утра мы написали в WTA письмо, где указали, что по уважительным причинам (активная работа в ВСУ) не смогли ответить раньше, и попросили снять Сашу с турнира, - говорит ее отец в интервью BTU. - Там ответили: да, без проблем. У вас есть право на три поздних снятия без штрафных санкций".

Однако уже в этот понедельник они получили другое письмо от WTA, где ассоциация сочла участие в следующем турнире ITF нарушением правил.

"Оказалось, что где-то в правилах WTA очень маленьким шрифтом указано, что если игрок вошел в квалификацию турнира WTA125 и снимается, то он не имеет права играть турнир ITF на той же неделе! Наказание: денежный штраф и снятие всех очков за турнир", – говорится в письме от WTA.

Александра Олейникова заявила, что победа в Италии стала одной из важнейших в её карьере и приблизила её к дебюту на турнире Grand Slam. Она подчеркнула, что прошла тяжёлый путь без поддержки спонсоров и wild card, и просит сохранить очки, несмотря на формальное нарушение, допущенное из-за службы её отца в армии.

Теннисистка признаёт ответственность, но считает наказание чрезмерным: "Лишить меня очков только потому, что мой отец был на войне и не смог вовремя ответить – это слишком". Она готова оплатить штраф, но просит об "одноразовой амнистии".

WTA на просьбу не откликнулась и подтвердила санкции. По словам отца Александры, нарушение было незначительным и никому не нанесло ущерба, однако организация пошла на жёсткие меры.

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