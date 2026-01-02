'Россиянки не такие уж и плохие': известная украинская теннисистка угодила в громкий скандал. Фотофакт

Знаменитая украинская теннисистка Надежда Киченок угодил в скандал после того, как были опубликованы фото с ней с празднования Нового года. 53-я ракетка мира в парном разряде отмечала приход 2026-го в компании бывших российских спортсменок, а также участницы пропагандистского турнира в Санкт-Петербурге.

На это обратило внимание сообщество Ukrainian Tennis Community в своем Telegram-канале, в котором отметили, что Киченок пытается усидеть на двух стульях. Надежда сфотографировалась с экс-россиянками Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной, сербкой Александра Крунич, а также фигуристкой Натальей Забияко.

"Сразу подчеркнем: мы не утверждаем, что Надежда сегодня поддерживает россиян. Речь о другом – о попытке, которая выглядит как "усидеть на двух стульях". Ибо как иначе объяснить ситуацию, когда украинская теннисистка: фотографируется с россиянками, празднует с ними Новый год, демонстрирует улыбки и публичную близость, параллельно оставаясь в риторике "я за Украину"? Это выглядит примерно так: смотрите, я против войны, но россиянки не такие уж и плохие. Именно это и вызывает больше всего вопросов", – пишут в канале.

Известно, что Путинцева в ноябре выступала на турнире в Санкт-Петербурге, спонсором которого является "Газпром". Кроме того, Киченок подписана в социальных сетях на многих пророссийских спортсменов и спикеров.

"Этот пост не о хейте. И не об "отменить" Надежду Киченок. Это об ответственности, которую имеют публичные украинские спортсмены. О том, что в условиях войны нейтральность и "дружба вне политики" не работают. И о том, что усидеть на двух стульях все равно не получится. Потому что один из них – окровавленный", – резюмировали в сообществе.

