'А знаете почему?' Отец Фьюри предупредил Тайсона об опасности боя с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен внести изменения в стиль свое ведения боя в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО), который должен пройти 17 января. Цыганскому королю, как называют британца, нет смысла просто давить на украинца.

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Такое мнение в интервью Boxing Social выразил отец Тайсона Джон Фьюри. По его убеждению, его сыну не стоит боксировать с Усиком так же, как это было в боях с Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО) и Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), где британец не особо серьезно относился к защите.

"Тайсону во всем нужен другой стиль в поединке против Усика. А знаете почему? Потому что у него высокая скорость, и на него невозможно просто прямолинейно идти вперед, стараясь донести удар. Такие боксеры все прекрасно видят и уходят от такой опасности. Усик – очень классный боксер. Он отлично двигается. У него работает мозг, у него хорошая работа ног. Так что к Усику не подойдет тот стиль, который подходит к боям с Уайлдером и Нганну", – сказал Фьюри-старший.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Также стала известна скандальная подробность проведения шоу, связанная с Россией. Кроме того, наш боксер лишится чемпионского пояса IBF вне зависимости от результата противостояния 17 февраля.

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