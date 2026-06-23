Видимое невидимое: OBOZ.UA воссоздали традиции празднования Ивана Купала, которые хотели уничтожить "советские власти". Видео

Главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич отправилась в село Витачев в Киевской области, чтобы воссоздать традиции празднования Ивана Купала и показать, какое значение этот праздник имел для украинцев.

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Новый выпуск проекта"Видимое невидимое" был опубликован на канале OBOZ.LIFE накануне праздника, который после перехода на новоюлианский календарь отмечается в ночь с 23 на 24 июня. В нем авторы рассказали о происхождении праздника, его символах и обрядах, а также пообщались с исследователями украинских традиций.

"Праздник Купайла вообще — это один из самых сакральных праздников для нашей культуры", – отметила участница проекта Валентина, которая помогала воссоздавать древние обычаи.

Тысячелетняя традиция

В выпуске напомнили, что праздник Ивана Купала входил в число четырех главных праздников солнечного календаря украинцев и был приурочен к летнему солнцестоянию. По словам авторов, первые письменные упоминания о нем содержатся в Волынской летописи 1262 года.

Участники проекта обратили внимание, что традиции празднования несколько различались в зависимости от региона, однако основные символы оставались общими. Речь идет о солнце, воде, огне, целебных травах и обрядовых венках. Именно через эти элементы наши предки объясняли связь человека с природой и смену времен года.

Во время съемок в Витачеве гостям показали, как девушки еще на рассвете собирали полевые цветы для будущих венков. Считалось, что именно в самые длинные дни года растения обретают наибольшую силу, поэтому их собирали до восхода солнца и хранили до вечерних обрядов.

Особое место в купальских традициях занимало плетение венков. По словам участников проекта, их могли плести девочки, незамужние девушки и замужние женщины, однако для каждой группы такой венок имел свое собственное значение. Для кого-то это было развлечение, для кого-то – надежда найти пару, а для кого-то – оберег для семьи.

Цветы выбирали не случайно. В венки вплетали ромашку, васильки, любисток, барвинок, зверобой, мяту, полынь и другие растения. Каждому из них приписывали определённое символическое значение. В то же время папоротник, согласно народным поверьям, в венок не добавляли, ведь он считался особым лесным растением.

Купальские символы

Участники проекта также воссоздали процесс изготовления традиционных купальских свечей из натурального пчелиного воска. Мастерица Ксения рассказала, что свеча была важным атрибутом многих украинских обрядов и использовалась для защиты дома, гаданий и семейных ритуалов.

Во время съемок гости собственноручно изготовили купальскую и родовую свечи, используя воск и полевые травы. Мастерица подчеркнула, что родовая свеча символически объединяет человека, его родителей и предыдущие поколения.

Особое внимание в выпуске уделили народным легендам. В частности, упомянули предания о поиске цветка папоротника и истории о русалках и ведьмах, которые традиционно связывали с купальской ночью. Такие рассказы передавались в украинских семьях из поколения в поколение и стали частью народной культуры.

Купальские обряды

Вечером девушки украшали купальское деревце лентами, цветами и своими венками. Вокруг него водили хороводы, пели обрядовые песни и готовились к главным вечерним торжествам.

Рядом с деревцем устанавливали Марену – символ, связанный с водой и завершением природного цикла. По традиции её можно было топить или уничтожать в конце празднования. Также деревце обсыпали крапивой, которая должна была выполнять защитную функцию и не допускать людей со злыми намерениями.

Почитание солнца

Авторы выпуска напомнили, что солнце занимало особое место в мировоззрении древних украинцев. Именно поэтому праздник Купала был связан с периодом наибольшей силы солнца – днями летнего солнцестояния. Участники проекта обсудили, как эти представления сохранились в традициях и обрядах даже после распространения христианства.

Отдельный блок программы был посвящен украинской народной одежде. Дизайнер Екатерина рассказала о значении вышивки как символа украинской идентичности и культурного наследия. По её словам, многие традиции на протяжении веков пытались вытеснить или забыть, однако они продолжали передаваться из поколения в поколение.

Кульминация праздника

С наступлением темноты начиналась самая известная часть празднования – прыжки через купальский костёр. Этот обряд символизировал очищение от всего плохого и занимал важное место в народных верованиях.

По традиции юноши и девушки перепрыгивали через костёр парами. Считалось, что если во время прыжка они не разъединят руки, то их отношения будут крепкими. Если же за парой летели искры, это считалось хорошей приметой.

Не менее важным обрядом было пускание венков на воду. В венок вставляли зажженную свечу и наблюдали за его движением. По народным поверьям, это помогало узнать о будущей судьбе девушки и ее личной жизни.

В конце выпуска авторы подчеркнули, что традиции Ивана Купала остаются важной частью украинского культурного наследия. Несмотря на многочисленные запреты, смену эпох и попытки советской власти переосмыслить или вытеснить народные обычаи, многие обряды сохранились до наших дней.

Напомним: OBOZ.UA запустил новый проект "Видимое невидимое" об Украине — о наших обычаях, сооружениях, блюдах, традициях, достопримечательностях. И прежде всего о людях — мы будем рассказывать о гражданах, которые берегут украинскую культуру и возрождают забытые обычаи.

А начали мы с Полтавщины, из села Бодаква Миргородского района. Как жать пшеницу, плести дидухи и т. д., здесь вам покажет редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

В апреле мы также рассказывали о традициях настоящей Гуцульщины. Секреты настоящего "танцующего" бануша, а также о том, что означает "греть деда" на поминках – и еще много интересного смотрите здесь.

А в мае Леся Гасич побывала в историко-культурном заповеднике Самчики, который не зря считается настоящим Версалем, но не во Франции, а на Подолье. Здесь действительно очень много интересного и есть на что посмотреть.

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