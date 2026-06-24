Американцы внезапно поддержали Украину в ООН гораздо решительнее, чем раньше (начиная с февраля-2025).

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"Як чітко заявив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви", – наголосив заступник постпреда США в Організації Об’єднаних Націй Ден Негря.

Також повідомляють, що Трамп під час приватної розмови з президентом Зеленським закликав його діяти "сміливіше" в протидії Росії.

(Вже й Лавров каже: "Що стосується Сполучених Штатів, то, наскільки можна оцінювати їхні дії, вони начебто відходять від претензії на роль об'єктивного посередника

й наслідують той самий курс нарощування санкційного тиску на Росію".)

Впевнений: суттєва зміна настроїв у Білому домі є, зокрема, й реакцією на те, що мордорські фахівці останнім часом займаються "не своєю справою", щодо якої, так би мовити, не мають американської ліцензії.

Приміром, російські оператори впливу, як повідомляє Блумберг, розробили так званий Проєкт 2026, спрямований не лише на поширення сфабрикованих історій в діючих соцмережах, але ще й на створення альтернативної інформаційної екосистеми.

Йдеться про вельми розгалужену принципово нову мережу, що включає довідкові сайти в стилі Wikipedia, а також медіа й фальшиві аналітичні центри.

Охоплюючи декілька країн і мов, вона має впливати на те, як люди та чат-боти зі штучним інтелектом розуміють політичні питання, за допомоги відповідної "інформації" про політиків і поточні події.

Так от, Трамп, м’яко кажучи, не може бути в захваті від такої нахабної гри, яку Путін веде вочевидь не на своєму інтелектуальному полі.

НЕ КРАЇНІ, ДЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ МАСОВО ФУНКЦІОНУЮТЬ ЗВІРЯЧІ НЕОБЛАДНАНІ ВИГРІБНІ ЯМИ (НУЖНИКИ), ЗАЙМАТИСЯ СУТО АМЕРИКАНСЬКОЮ "АВАНТУРОЮ"…