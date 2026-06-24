"Это борьба двух политических сил": дипломат объяснил, что стоит за резкими заявлениями Польши в адрес Украины

Обострение риторики между Польшей и Украиной связано прежде всего с внутриполитической борьбой в самой Польше. Резкие заявления польских политиков используются в качестве инструмента влияния на избирателей.

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В то же время исторические вопросы остаются удобным поводом для политических манипуляций. Такое мнение в интервью для OBOZ.UA высказал дипломат , чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

По словам дипломата, исторические отношения между Украиной и Польшей сложны и имеют долгую историю.

"Они начались примерно во второй половине IX века и длились долго и тяжело – то мы били Польшу, то Польша била нас", – отметил он.

Веселовский подчеркнул, что значительную роль в формировании современных противоречий сыграла Россия.

"Российское государство является главной причиной наших нынешних разногласий с Польшей", – подчеркнул дипломат.

Основной причиной нынешних заявлений, по словам Веселовского, является внутренняя политическая борьба в Польше.

"Это борьба двух основных политических сил – правоконсерваторов и центристов", – пояснил он.

С одной стороны выступают силы, связанные с Каролем Навроцким, с другой – политический лагерь Дональда Туска.

"Они уже более десятилетия поочередно приходят к власти, а перевес часто составляет буквально один процент или один голос", — пояснил дипломат.

Из-за этого, по его словам, в стране не сформировалась стабильная государственная политика.

"Каждая сторона строит свою программу не на том, как сделать страну лучше, а на том, чтобы показать ошибки оппонентов. Растет культура ненависти, культура взаимного противостояния, а не взаимопонимания", – считает он.

Веселовский пояснил, что в такой ситуации политики ищут темы, которые могут дать им преимущество. Раньше такой темой были Европейский Союз или НАТО, однако сейчас они утратили актуальность.

"Нужна другая тема. И такой темой становится Украина", – подчеркнул дипломат.

По его словам, аналогичным образом используется и тема отношений с Германией, в частности вопрос репараций.

Особую роль в политической риторике играет тема Волынской трагедии.

"Давайте будем постоянно обвинять Украину, формируя для себя моральное право", – описал логику таких заявлений Веселовский.

Он отметил, что исторические события сложны и по-разному оцениваются. Украинская сторона говорит о десятках тысяч жертв, тогда как польская называет значительно большие цифры. При этом, по его словам, насилие имело место с обеих сторон.

Дипломат также обратил внимание на конкретный повод для нынешних заявлений. Речь идет о решении Украины присвоить одному из подразделений почетное наименование "Героев УПА".

"Это был очень неудачный момент", – отметил Веселовский.

По его словам, расположение подразделения вблизи польской границы только усилило реакцию.

"Если бы эта часть воевала где-то под Добропольем, возможно, это не привлекло бы такого внимания. Кароль Навроцкий и его политическая сила использовали это для того, чтобы обвинить Украину в сознательной антипольской политике и оскорблении Польши. Дальше мы уже знаем, как развивались события", – резюмировал он.

Что предшествовало

Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА. Поляк также заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После такого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что также вернут выданные им польские награды.

К числу сторонников действующего президента присоединились второй, третий и пятый президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (первый уже скончался, а четвертый – беглый президент Янукович – не имел такой награды).

Сам Владимир Зеленский отправил свой орден Навроцкому по почте.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между украинцами и поляками за последние годы претерпели серьезные изменения. На смену безусловной солидарности первых месяцев полномасштабной войны пришел период взаимного охлаждения. Причем со стороны польского общества эта тенденция выражена гораздо ярче, ведь украинцы продолжают относиться к полякам гораздо более дружелюбно, чем они к нам. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования.

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