1. Война закончится – 100 %

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2. Восстановление Украины будет масштабным – своего рода "План Маршалла".

3. Польша вряд ли будет задействована в этом восстановлении.

4. Польша постепенно, а возможно, и быстро изгонит украинцев из Польши, так было всегда.

5. Кому это выгодно? Польша считает, что ей.

6. Польше придётся в рамках решений Евросоюза открыть двери эмигрантам из других регионов; сейчас Евросоюз освободил её от эмигрантов из других регионов на основании заполнения квоты украинцами.

7. Польша ни одного злотого не потратила на украинцев с 24 февраля 2022 года, наоборот, совокупная прибыль от наших людей, от логистики оружия для нас, от аренды аэропорта и от передачи техники Польша получила – 24,6 миллиарда евро прибыли, это можно найти в открытом доступе.

8. Станет ли Украине тяжелее из-за блокирования Польшей логистики для нас, блокирования границ для нас, блокирования помощи нам и других недружественных действий – да, станет тяжелее.

Можем ли мы нивелировать эти действия Польши – да, можем: унизиться, встать на колени, ещё можем потерять достоинство и просить прощения ни за что, ни за что для них, только за то, что мы украинцы и мы есть.

Будем ли мы это делать? Здесь каждый решит для себя лично.

При всем этом мы обречены на победу, мы решим все сложные вопросы, мы это можем, главное – быть со своей страной, со своей армией, со своим руководством, быть вместе – быть едиными, и все будет хорошо!

Здесь каждый должен решить сам для себя, что для него дороже. Поклон или достоинство.