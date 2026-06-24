Внучка Нины Матвиенко стала беженкой: в какой европейской стране она нашла убежище

Внучка легенды украинской эстрады Нины Матвиенко, Ульяна, уехала из Украины и сейчас живет в Германии. Дочь Тони Матвиенко получила статус беженки и обосновалась в Берлине, где работает уже около полугода.

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Об этом в комментарии ТСН рассказала певица Тоня Матвиенко. По ее словам, решение покинуть Украину ее старшая дочь приняла из-за постоянного страха и эмоционального истощения, вызванных войной.

"У нее все очень хорошо, она сейчас живет в Германии, в Берлине, работает. Уже полгода, как она уехала из Украины, но я стараюсь чаще с ней встречаться. Она недавно приезжала во Львов, так что все хорошо", – рассказала артистка.

На уточнение журналистки, оформила ли Ульяна статус беженки в Германии, Матвиенко ответила утвердительно.

"Да, она как беженка, просто в какой-то момент сказала: я больше не могу, мне страшно, я переживаю", – пояснила певица.

Ульяна – старшая дочь Тони Матвиенко и внучка легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, умершей в октябре 2023 года. После смерти бабушки девушка делилась воспоминаниями о последних месяцах ее жизни и борьбе с онкологическим заболеванием.

Как писал OBOZ.UA, Ульяна рассказывала, что известие о болезни Нины Матвиенко получила по телефону и очень тяжело переживала этот период. По ее словам, семья до последнего надеялась на выздоровление артистки, хотя впоследствии стало ясно, что болезнь неизлечима.

Также внучка певицы вспоминала несколько важных разговоров с бабушкой в больнице незадолго до ее смерти. Ульяна отмечала, что Нина Матвиенко даже в самые сложные моменты оставалась светлым человеком, который умел видеть хорошее в жизни и заряжать других оптимизмом.

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