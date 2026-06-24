Россия может готовить операцию "под чужим флагом" для новой агрессии: Сикорский заявил об угрозах

В Польше заявили о возможной подготовке Россией провокации "под чужим флагом", которая может быть использована в качестве повода для дальнейшей эскалации. Варшава считает такие действия потенциальным элементом гибридной тактики Москвы.

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Заявление прозвучало на фоне новых угроз со стороны Кремля в адрес Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он предположил, что Россия может готовить провокацию на своей территории, которую выдадут за атаку со стороны других государств.

По его мнению, подобный сценарий может быть использован в качестве повода для новой волны агрессии.

Сикорский сделал это заявление в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о возможных ударах по европейским странам в случае запуска беспилотников над территорией России.

"Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под ложным предлогом, на которое Путин ответит", – отметил Сикорский.

В своем посте Сикорский также привел исторический пример – Гливицкую провокацию 1939 года. Тогда нацистская Германия инсценировала нападение на радиостанцию, чтобы создать повод для вторжения в Польшу.

Именно этот случай, по словам министра, демонстрирует, как подобные инциденты могут использоваться для оправдания агрессии.

Как писал OBOZ.UA, ранее разведка Нидерландов оценила, когда Россия может напасть на страны НАТО. Там убеждены, что пока Россия, как страна-агрессор, продолжает активную фазу войны в Украине, полномасштабный конфликт между Россией и оборонным альянсом НАТО маловероятен. В то же время Москва уже готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО.

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