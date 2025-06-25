'А от кого Ломаченко планировал нас защищать?' Беленюк указал на важную деталь в скандале вокруг экс-боксера

Олимпийский чемпион Жан Беленюк выразил мнение о том, что Василий Ломаченко сожалеет о появлении в сети его фото в военной форме в начале вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года. Депутат Верховной Рады отметил, что бывший боксер продолжает лояльно относиться к агрессорам и не меняет свою позицию.

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Об этом Беленюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя перепалку Ломаченко с волонтерами Сергем Стерненко и Сергеем Притулой. Бывший борец греко-римского стиля не согласился с оскорблениями в адрес Василия, но назвал его трусом.

"У меня вопросов нет, Василий остается верным себе, и своим взглядам и, в этом плане, его трудно назвать "трусом" или "ссыклом", как выразились Притула со Стерненко. Очевидно он действительно верит в то, что публикует. Наверное, надо иметь яйца, чтобы на такое решаться столько лет подряд! Единственное фото, которое выбивается из общей логической линии, и наталкивает меня на вопрос – а от кого Василий планировал нас защищать в начале полномасштабной войны? Думаю он сожалеет о том, что оно вообще появилось в сети. Потому что именно здесь, учитывая все обстоятельства, более уместно звучит слово "трус", – высказался Беленюк.

До этого Ломаченко попал под жесткий шквал критики после реакции на ужасный удар по Белгороду-Днестровскому 23 июня, когда отказался обвинять в преступлении Россию.

Также в начале июня Василий проигнорировал смертоносные ракетные атаки на украинские города. 5 июня он объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры он отказался благодарить Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские болельщики назвали Василия Ломаченко "ретранслятором путинской пропаганды" после его заявления о завершении карьеры.

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