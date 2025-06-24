'Жалюгідний сцикун і зрадник'. Ломаченко публично поругался с Притулой и Стерненко. Фотофакт

После трагического обстрела Белгород-Днестровского 23 июня, в результате которого российская ракета попала в местный лицей, где учился Василий Ломаченко, бывший украинский боксер, высказался в соцсетях, оказавшись в эпицентре скандала.

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Ломаченко, известный своей неоднозначной позицией по поводу войны, опубликовал пост, в котором выразил сочувствие жителям города и семьям погибших. Он упомянул, что сам окончил эту школу, и там же учились его дети. Однако в тексте спортсмен так и не назвал, кто именно нанес удар по учебному заведению.

На пост резко отреагировал волонтер и телеведущий Сергей Притула. Он упрекнул Ломаченко в том, что тот сознательно избегает упоминания России и продолжает вести себя как "жалкий трус". Также Притула напомнил про церковные взгляды боксера, связанных с РПЦ, и предположил, что Ломаченко давно должен был бы отказаться от украинского гражданства.

Ответ от Ломаченко не заставил себя ждать — он перешел на личности, назвав оппонента бессовестным и подчеркнув, что они "разные украинцы".

К перепалке присоединился волонтер и блогер Сергей Стерненко. Он обвинил Ломаченко в предательстве и трусости, назвав его "мерзотой", которая продолжает прославлять "вежливых людей" — российских военных, начавших аннексию Крыма.

В ответ Ломаченко стал иронизировать по поводу охраны Стерненко и обвинил того в привилегированности, добавив, что все украинцы сейчас живут под угрозой — и не только от российских войск, но и от отечественных ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA,отметим, что в начале июня Ломаченко проигнорировал смертоносные ракетные атаки на украинские города. 5 июня он объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры Василий отказался благодарить Украину.

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