'Трус и предатель': Ломаченко, который отказался обвинять РФ в ударе по Белгород-Днестровскому, разнесли в сети

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко попал под жесткий шквал критики после реакции на ужасный удар по Белгород-Днестровскому 23 июня. Уроженец этого города высказался о том, что школа была "цинично обстреляна ракетами", но отказался обвинять в преступлении Россию.

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В комментариях на странице Ломаченко в социальной сети Facebook украинцы раскритиковали бывшего боксера за отсутствие конкретики в его словам. Они напомнили Василию о том, что московская церковь, которую он так рьяно поддерживает, выступает за уничтожение Украины.

"Это твои братья сделали", "Российская ракета с благословения отца Кирилла. А то неточное описание", "Василий, имейте смелость называть вещи своими именами. Эту школу разрушили баллистическим ударом русские. Вы учились в этой школе. Вы точно помните Аурику Константиновну – учительницу музыки. Ее убили русские, а вы молчите об этом, зато изо всех сил защищаете русский патриархат", "Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские", "Какие-то циничные ракеты сами прилетели и обстреляли? Кто же их запустил?", "В боксе Вы, Василий, намного конкретнее выражались", "Ты трус и предатель, Вася", "Жалкий дурак", – отметили болельщики.

Отметим, что в начале июня Ломаченко проигнорировал смертоносные ракетные атаки на украинские города. 5 июня он объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры Василий отказался благодарить Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские болельщики назвали Василия Ломаченко "ретранслятором путинской пропаганды" после его заявления о завершении карьеры.

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