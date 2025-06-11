Ломаченко после страшных ночных обстрелов Украины разместил радостное фото и с улыбкой пожелал всем мира

Чемпион мира IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко в очередной раз проигнорировал атаку российских оккупантов на украинские города. Несмотря на страшный ракетно-дроновый обстрел, бывший боксер у себя в соцсетях разместил радостную фотографию, на которой позировал на фоне американского заката.

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"Мир всем", – подписал кадр улыбающийся спортсмен. В соцсетях не всем комментаторам понравилась такая "реакция" на ситуацию в Украине. Многие юзеры, не стесняясь в выражениях, отреагировал на пожелания Ломаченко.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины в ночь на 9 июня отбили массированную атаку России, которая применила для ударов по нашим городам 499 средств воздушного нападения. Защитники неба в целом обезвредили 460 вражеских дронов и 19 ракет.

Российская атака, которая продолжалась с 20:00 минувших суток, привела к попаданиям в десяти и падению обломков целей – в 17 локациях.

Только в пределах Черкасской области защитники неба обезвредили 33 российских дрона, от обломков которых зафиксированы повреждения в Черкасском и Золотоношском районах.

Ночью в Миргородском районе Полтавщины в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередачи. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии.

В то же время под массированной атакой РФ оказалась Ривненщина – там пострадал человек. В Киеве из-за атак дронов повреждено офисное здание в Дарницком районе.

Напомним, что 37-летний Ломаченко 5 июня объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры Василий отказался благодарить Украину.

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