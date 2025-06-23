'Цинично обстреляна ракетами': Ломаченко отреагировал на удар по Белгород-Днестровскому, отказавшись обвинять Россию

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на ужасный ракетный удар России по Белгород-Днестровскому. Цель атаки оккупантов стал местный лицей, а в результате обстрел по состоянию на вечер 23 июня известно о двух погибших и 14 раненых.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Facebook Ломаченко опубликовал фотографии родного города, на которых видны разрушения здания. Бывший подписало снимки на русском языке, отметив, что школа была "цинично обстреляна ракетами", однако отказался обвинять в этом Россию.

"Сегодня трагичный день для всех аккермацев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей ,которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети. была цинично обстреляна ракетам! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья поправиться раненым! Мир Всем", – написал Ломаченко.

Отметим, что в начале июня Ломаченко проигнорировал смертоносные ракетные атаки на украинские города. 5 июня он объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры Василий отказался благодарить Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские болельщики назвали Василия Ломаченко "ретранслятором путинской пропаганды" после его заявления о завершении карьеры.

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