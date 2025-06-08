Усик впервые прокомментировал случившееся с Ломаченко и отключил возможность обсуждения под постом

Александр Усик у себя в Instagram обратился к своему другу Василию Ломаченко, поблагодарив его за вклад в спорт, назвав одним из величайших атлетов в истории и выложив видео с лучшими моментами карьеры. 37-летний чемпион мира IBF и IBO в лёгком весе 5 июня объявил о завершении своего профессиональных выступлений

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Знаменитый супертяжеловес подчеркнул, что достижения его кума выходят далеко за рамки бокса: "Ты один из величайших спортсменов, которых видел мир. Не только в боксе — вообще в спорте".

Усик напомнил о выдающейся любительской карьере Ломаченко — двух олимпийских золотых медалях и почти 400 победах, отметив его уникальный стиль: "Ты был мастером движения, тайминга и точности".

Он также отметил заслуги Ломаченко на профессиональном ринге, где тот стал чемпионом мира в трёх весовых категориях и ломал шаблоны своим интеллектом и классом: "Ты сделал невозможное — и сделал это красиво".

В завершение Усик подчеркнул влияние Василия на спорт, выразил личные чувства и закрыл возможность комментировать свой пост: "Ты вдохновил миллионы, изменил игру, задал новую планку. Я горжусь тем, что могу назвать тебя другом, товарищем, братом".

По словам Усика, наследие Ломаченко останется в истории: в сердцах бойцов, в памяти болельщиков и в летописи бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения карьеры Ломаченко отказался благодарить Украины. Главными героями его обращения стали отец Анатолий Ломаченко, психолог Андрей Борисович и менеджер Эгис Климас. Отдельно Василий выразил благодарность компании Top Rank, её руководителю Боба Арума и Соединённые Штаты Америки.

До этого Арум пожаловался на то, что наш боксер и его менеджер не выходят на связь.

По мнению вице-президента Лиги профессионального бокса Украины Алины Шатерниковой, Василий завершил карьеру из-за усталости от многолетних изнурительных тренировок, которые бы смог выдержать далеко не каждый.

Последний бой Ломаченко провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, победив и завоевав два чемпионских титула.

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